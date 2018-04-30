В Мурашинском районе на пожаре погибла женщина: следком проводит проверку 

Следственными органами Следственного комитета России по Кировской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела женщины 1954 г.р. после тушения пожара в Мурашинском районе Кировской области.
30 апреля около 5 часов в одном из домов в п. Октябрьском Мурашинского района произошло возгорание.
После тушения пожара в квартире обнаружено тело хозяйки 1954 г.р.
На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа, с участием специалиста поведён осмотр места происшествия.
«По предварительным данным причиной возгорания стало короткое замыкание. С целью установления всех обстоятельств следователем назначена пожаро-техническая экспертиза», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Фото — СУ СКР по Кировской области