Ещё
В Мурашинском районе на пожаре погибла женщина: следком проводит проверку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Мурашинском районе на пожаре погибла женщина: следком проводит проверку 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Следственными органами Следственного комитета России по Кировской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела женщины 1954 г.р. после тушения пожара в Мурашинском районе Кировской области.
30 апреля около 5 часов в одном из домов в п. Октябрьском Мурашинского района произошло возгорание.
После тушения пожара в квартире обнаружено тело хозяйки 1954 г.р.
На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа, с участием специалиста поведён осмотр места происшествия.
«По предварительным данным причиной возгорания стало короткое замыкание. С целью установления всех обстоятельств следователем назначена пожаро-техническая экспертиза», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Фото — СУ СКР по Кировской области
Vyatka-grad.ru: последние новости
В Кирове загорелся жилой дом В Слободском районе сгорел частный жилой дом: погибла женщина В Кировской области девятиклассница спасла из горящего дома пять семей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ДНР прокомментировали начало новой операции в Донбассе457
Немецкие летчики массово увольняются из-за России523
Миллиардер умер во время отдыха на Камчатке186
В семье Диброва произошло несчастье41
Порошенко объявил о начале операции в Донбассе881
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
00:28
В ДНР прокомментировали начало новой операции в Донбассе
В мире
05:35
100 млн Задорнова достались его бывшей жене
Шоу-бизнес Другое
00:17
Макрон прокомментировал переговоры с Путиным
Европа Ближний Восток
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия Общество
00:25
Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
Происшествия
00:57
Николаев обрушился с критикой на «народ»
Шоу-бизнес
02:13
В Петербурге открылся уникальный фестиваль
Общество
02:42
Макрон рассказал Путину о поездке в США
В мире Европа
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение