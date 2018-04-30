В Мурашинском районе на пожаре погибла женщина: следком проводит проверку

30 апреля около 5 часов в одном из домов в п. Октябрьском Мурашинского района произошло возгорание.

После тушения пожара в квартире обнаружено тело хозяйки 1954 г.р.

На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа, с участием специалиста поведён осмотр места происшествия.

«По предварительным данным причиной возгорания стало короткое замыкание. С целью установления всех обстоятельств следователем назначена пожаро-техническая экспертиза», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото — СУ СКР по Кировской области