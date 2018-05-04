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В ТЦ и кинотеатрах Москвы выявили свыше 11 тысяч нарушений
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В ТЦ и кинотеатрах Москвы выявили свыше 11 тысяч нарушений 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. По итогам проверок по соблюдению требований пожарной безопасности с 26 марта в ТЦ и кинотеатрах Москвы выявлено 11 тысяч различных нарушений, наказаны 269 юридических и 247 должностных лиц, сообщается на сайте мэра и правительства города.
Массовые проверки торговых центров и других мест массового пребывания людей на противопожарную безопасность проводятся по всей России после трагедии в Кемерово, где пожар в ТЦ «Зимняя вишня» унес жизни 60 человек.
"С 26 марта было выявлено свыше 11 тысяч различных нарушений, к административной ответственности привлечены 269 юридических и 247 должностных лиц", — рассказал начальник Главного управления МЧС России по Москве Илья Денисов на совещании по оперативным вопросам в правительстве Москвы, чьи слова приводятся в сообщении.
До устранения нарушений суд временно приостановил деятельность торговых центров «Персей» (улица Малая Семеновская, дом 28), «Серебряный дом» (улица Большая Семеновская, дом 16), «Вектор» (Щелковское шоссе, дом 26б), а также Усачевского рынка (улица Усачева, дом 26), поясняется в сообщении.
"Кроме того, за невыполнение в установленный срок предписаний Госпожнадзора на 90 суток закрыт торговый центр «Щелково» (Щелковское шоссе, дом 100)", — говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается, что ожидаются судебные решения еще по трем торговым центрам, где выявлены серьезные нарушения требований пожарной безопасности.
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