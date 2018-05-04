В Москве по итогам проверок после трагедии в Кемерове закрыли четыре ТЦ и рынок

Москве по итогам проверок, организованных после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове , временно закрыли четыре торговых центра и рынок, сообщается на официальном портале мэра столицы.

«До устранения нарушений судом временно приостановлена деятельность торговых центров ''Персей'' (улица Малая Семеновская, дом 28), ''Серебряный дом'' (улица Большая Семеновская, дом 16), ''Вектор'' (Щелковское шоссе, дом 26б), а также Усачевского рынка (улица Усачева, дом 26)», — говорится в сообщении.

Также на 90 суток закрыт торговый центр «Щелково» (Щелковское шоссе, дом 100) — за невыполнение в установленный срок предписаний Госпожнадзора. Кроме того, ожидаются судебные решения еще по трем торговым центрам, где выявлены серьезные нарушения.

Портал отмечает, что, по словам начальника ГУ МЧС России по Москве Ильи Денисова, с 26 марта выявлено более 11 тыс. различных нарушений требований пожарной безопасности. В результате к административной ответственности привлечены 269 юридических и 247 должностных лиц.

Всего состояние пожарной безопасности проверили в 591 торгово-развлекательном центре, 93 детских досуговых организациях, 61 учреждении культуры, 81 культурно-зрелищном и 90 спортивных сооружениях, а также на 69 других объектах.

25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. По официальным данным, в результате трагедии погибло 60 человек, в том числе дети.