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В Екатеринбурге приостановили работу ТЦ из-за нарушений
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В Екатеринбурге приостановили работу ТЦ из-за нарушений 

RT на русском 29 минут назад
Фото: ЕАН
В Екатеринбурге приостановили работу торгового центра «Марс», сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу свердловской прокуратуры.
Во время противопожарной проверки ТЦ обнаружены грубые нарушения.
Например, одна из дверей не защищала от дыма, а пожарная лестница не была испытана. Кроме того, выявлены проблемы с пожарной сигнализацией.
Прокуратура через суд потребовала приостановить работу ТЦ до устранения нарушений. Чкаловский районный суд удовлетворил ходатайство надзорного органа.
Судебные приставы опечатали здание, уточнили в пресс-службе УФССП России по региону.
Ранее progorod43.ru сообщало, что в Кирове вслед за ТЦ решили проверить школы и детсады.
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