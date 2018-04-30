ТЦ «Союз» и «Скала» закрыты в Дзержинске по решению суда

За многочисленный нарушения требований пожарной безопасности в Дзержинске были закрыты ТЦ «Союз» и «Скала». Об этом сообщается на официальном сайте Дзержинского городского суда.

Как говорится в сообщения, в ходе проверок сотрудники МЧС обнаружили, что торговые центры не обеспечены табличками с номером телефона для вызова пожарной охраны; в помещениях не установлены знаки, указывающие на места размещения огнетушителей; некоторые помещения не оборудованы системой пожарной сигнализации и др.

По мнению прокурора, данные нарушения создают угрозу жизни и здоровья людей и требуют незамедлительного устранения.

Торговые центры будут закрыты для посетителей до принятия окончательного решения по данному делу.

Ранее сообщалось, что около 4000 нарушений требований пожарной безопасности выявлено в нижегородских торговых центрах. За этим последовала череда закрытия нижегородских ТЦ, последним из которых стала «Шайба» на Московском вокзале.