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ТЦ «Союз» и «Скала» закрыты в Дзержинске по решению суда
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ТЦ «Союз» и «Скала» закрыты в Дзержинске по решению суда 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
За многочисленный нарушения требований пожарной безопасности в Дзержинске были закрыты ТЦ «Союз» и «Скала». Об этом сообщается на официальном сайте Дзержинского городского суда.
Как говорится в сообщения, в ходе проверок сотрудники МЧС обнаружили, что торговые центры не обеспечены табличками с номером телефона для вызова пожарной охраны; в помещениях не установлены знаки, указывающие на места размещения огнетушителей; некоторые помещения не оборудованы системой пожарной сигнализации и др.
По мнению прокурора, данные нарушения создают угрозу жизни и здоровья людей и требуют незамедлительного устранения.
Торговые центры будут закрыты для посетителей до принятия окончательного решения по данному делу.
Ранее сообщалось, что около 4000 нарушений требований пожарной безопасности выявлено в нижегородских торговых центрах. За этим последовала череда закрытия нижегородских ТЦ, последним из которых стала «Шайба» на Московском вокзале.
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