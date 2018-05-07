Прокуроры в Приамурье возбудили более 150 дел в ходе проверок пожарной безопасности в ТЦ

МОСКВА , 7 мая. / ТАСС /. Прокуратура Амурской области выявила свыше 2 тыс. нарушений пожарной безопасности, проверив объекты с массовым пребыванием людей, возбуждено более 150 административных дел. Сообщение об этом появилось в понедельник на сайте областной прокуратуры "Всего прокурорами в ходе проверок на объектах с массовым пребыванием людей выявлено свыше 2 тыс. нарушений законодательства о пожарной безопасности, градостроительного законодательства, возбуждено свыше 150 дел об административном правонарушении", — говорится в сообщении. Нарушения требований о пожарной безопасности выявлены на объектах, расположенных в Ивановском, Константиновском , Мазановском, Михайловском, Октябрьском, Зейском, Серышевском, Завитинском и других районах Амурской области. Прокурорские проверки в регионе продолжаются.