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Прокуроры в Приамурье возбудили более 150 дел в ходе проверок пожарной безопасности в ТЦ
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Прокуроры в Приамурье возбудили более 150 дел в ходе проверок пожарной безопасности в ТЦ 

ТАСС 29 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Прокуратура Амурской области выявила свыше 2 тыс. нарушений пожарной безопасности, проверив объекты с массовым пребыванием людей, возбуждено более 150 административных дел. Сообщение об этом появилось в понедельник на сайте областной прокуратуры.
"Всего прокурорами в ходе проверок на объектах с массовым пребыванием людей выявлено свыше 2 тыс. нарушений законодательства о пожарной безопасности, градостроительного законодательства,
возбуждено свыше 150 дел об административном правонарушении", — говорится в сообщении.
Нарушения требований о пожарной безопасности выявлены на объектах, расположенных в Ивановском, Константиновском, Мазановском, Михайловском, Октябрьском, Зейском, Серышевском, Завитинском и других районах Амурской области. Прокурорские проверки в регионе продолжаются.
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