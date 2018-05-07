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Прокуратура потребовала приостановить работу одного из ТЦ Екатеринбурга
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Прокуратура потребовала приостановить работу одного из ТЦ Екатеринбурга 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Новости Воронежа
Прокуратура Свердловской области через суд потребовала приостановить работу торгового центра «Марс» до устранения нарушений противопожарной безопасности, сообщает URA.RU.
По информации издания, одна из дверей не защищала от дыма, пожарная лестница не была испытана, были найдены проблемы с пожарной сигнализацией, основной пожарный выход был закрыт на замок и т. д. Сейчас здание опечатано.
25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. По официальным данным, в результате трагедии погибло 60 человек, в том числе дети. После пожара генпрокуратура потребовала проверить все торговые центры в стране.
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