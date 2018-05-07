Прокуратура потребовала приостановить работу одного из ТЦ Екатеринбурга

Прокуратура Свердловской области через суд потребовала приостановить работу торгового центра «Марс» до устранения нарушений противопожарной безопасности, сообщает URA.RU.

По информации издания, одна из дверей не защищала от дыма, пожарная лестница не была испытана, были найдены проблемы с пожарной сигнализацией, основной пожарный выход был закрыт на замок и т. д. Сейчас здание опечатано.