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Накажут ли чиновников, попустительствовавших ТЦ с нарушениями безопасности?
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Накажут ли чиновников, попустительствовавших ТЦ с нарушениями безопасности? 

АиФ Ставрополье 5 мая 2018
Фото: АиФ Ставрополье
Фракция «Справедливой России» в Думе Ставропольского края инициирует расследование, чтобы разобраться с конкретными должностными лицами, которые согласовывали проектно-сметную документацию, подписывали акты по вводу торгово-развлекательных центров в эксплуатацию. К этому предложению на заседании Думы 26 апреля присоединились и либерал-демократы.
Представители КПРФ собираются обсудить с архитекторами строительные нормы, чтобы не допускать размещения в одном здании кинотеатров, магазинов и детских аттракционов. «Такого мы не видим нигде в Европе», — говорит руководитель партийной фракции Виктор Гончаров.
Глава думских единоросов Юрий Гонтарь напомнил, что тотальные проверки мест массового пребывания людей на Ставрополье выявили 4 439 нарушений, многие из которых могли привести к трагедии, подобной пожару в Кемерове. Он требует разобраться, почему заведения, под крышей которых собираются по 2-3 тысячи человек, регистрируются как малый бизнес, чтобы попасть под действие трёхлетних каникул от проверок надзорных органов.
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