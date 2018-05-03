Кто в чёрном списке? Каковы итоги проверок торгово-развлекательных центров?

Почти месяц сотрудники прокуратуры и инспекторы МЧС выходили в крупные торговые центры, кинотеатры, рестораны, детские клубы и проверяли, как в местах с массовым пребыванием людей соблюдают законодательство о пожарной безопасности.

Трагедия ничему не учит?

Прошли проверки и в Прикамье. И их результаты, увы, неутешительные. Первые итоги озвучили на совместной пресс-конференции руководства ГУ МЧС России по Пермскому краю и органов прокуратуры. Сразу оговоримся, тотальные проверки ещё не закончились — они будут длиться не менее месяца, но в прокуратуре уже озвучили предварительные итоги.

За три недели в Прикамье обследовали 680 объектов с массовым пребыванием людей. Проверяющие выявили 4,1 тысячи нарушений правил пожарной безопасности. Почти три четверти из них — 3,2 тысячи — обнаружили в торгово-развлекательных центрах. Девять материалов направили в след­ственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«До соб­ственников достучаться очень сложно, — говорит прокурор Перми Андрей Назаров . — После Кемерово вся страна узнала о том, что происходит, когда не соблюдают правила пожарной безопасности, однако уроков не извлекли. Все прекрасно знали, что после ЧП в Кемерово к ним обязательно придут с проверкой, но мало что сделали».

Пермь — в лидерах антирейтинга

Вот основные нарушения, которые обнаружили фактически во всех в торговых центрах проверяющие: эвакуационные выходы находятся в неудовлетворительном состоянии, материалы для отделки путей эвакуации не соответ­ствуют требованиям, не работает автоматическая пожарная сигнализация, неисправна система оповещения и дымоудаления, нет аварийного освещения, персонал не обучен мерам пожарной безопасности.

В некоторых торговых центрах вскрылись противозаконные факты. К примеру, торговый центр в Орджоникидзевском районе Перми построили и ввели в эксплуатацию как здание для производства мебели и стройматериалов. ТЦ в Дзержинском районе располагался в самовольно построенном здании. Выяснилось, что в 2015 году суд прекратил его деятельность, но по непонятной причине он до сих пор продолжает работать.

Краснокам­ске и По результатам проверок прокуратура направила в суды 16 исков с требованием приостановить деятельность пожароопасных торговых центров. Готовятся ещё 15 подобных исков. По решению суда уже закрыли восемь объектов: по два в Кунгуре Березниках , один — в Лысьве пос. Октябрьском , детский развлекательный центр «Октябрь» в Перми.

На очереди ещё восемь пожароопасных торговых центров краевой столицы: это торговый дом «Бирюса», где нашли более 140 нарушений, дом быта «Топаз» (более 70 нарушений), дом быта «Изумруд», ТЦ «Земляника», ТЦ «Лето», ТЦ «МегаЦентр», ТЦ «Олимп» и ТЦ на ул. Оборонщиков.

Остаются вопросы у проверяющих и к тем, кто не попал в этот список. Пока прокуратура не среагировала на явные нарушения, которые выявили в трёх крупных торгово-развлекательных центрах Перми и которые наверняка волнуют всех родителей: по ГОСТу дет­ские игровые зоны должны располагаться не выше второго этажа.

«Во время проверки мы увидели эти нарушения, — пояснил Андрей Назаров. — Но будем реагировать на них, когда закончим полный комплекс проверочных мероприятий. Проверка в ТРК «Семья», «Столица» и «Колизей» пока не завершилась».

Мятежный «Октябрь»

16 апреля в Перми по решению Свердловского районного суда закрыли детский развлекательный центр «Октябрь». В заведении, где ежедневно отдыхают несколько сотен детишек, нашли массу нарушений: в помещении нет автоматической системы пожаротушения, несущие кон­струкции не обработаны противопожарным составом, на путях эвакуации размещены аттракционы, после срабатывания пожарной сигнализации продолжает работать система принудительной подачи воздуха, в помещении запечатаны окна.

Кстати, руководство центра не может представить документы о безопасности отделочных материалов. Тем не менее собственники уже несколько раз самовольно срывали пломбы и возобновляли работу центра.

«Для всех сотрудников закрытие стало полной неожиданностью и ударом по репутации, — объяснило свои действия руководство «Октября» на официальной странице «ВКонтакте». — До решения суда приостановку работы центра мы считаем незаконной и намерены отстаивать свои права. Нам важны репутация и доверие гостей развлекательного центра, которым действия прокуратуры наносят безусловный урон».

«Ситуация со срыванием пломб была, — прокомментировал Андрей Назаров. — Каждый день для исполнения решения суда в детский центр выезжают судебные приставы, но собственники почему-то продолжают срывать пломбы. Решается вопрос о привлечении их к административной ответственности за неисполнение решений суда. Если они этого не поймут, будем ставить вопрос, вплоть до уголовной составляющей по статье «Самоуправство», а это реальное лишение свободы».

Безопасность или упущенная выгода?

Начальник отдела исполнительного производства УФССП России по Пермскому краю Екатерина Кылосова:

«На принудительном исполнении у службы судебных приставов находятся девять исполнительных производств о приостановлении по решению суда деятельности развлекательных центров, где не соблюдалась пожарная безопасность. Данные документы — немедленного исполнения, поэтому в день возбуждения производства судебные приставы немедленно выезжают на место. К примеру, в Березниках, когда к зданию пожароопасного ТЦ «Бум» приехали судебные приставы, в кинотеатре шёл киносеанс, а посетители совершали покупки. Однако по указанию сотрудников УФССП клиенты и сотрудники торгового центра покинули помещение. Убедившись, что в здании никого не осталось, приставы опечатали входные двери.

Таким же образом приостановили работу ТЦ «Юбилейный» в пос. Октябрьском. Нарушения, допущенные в незаконно построенном торговом центре, представляли реальную угрозу жизни людей: в здании слишком узкие проходы, эвакуационные выходы и лестницы перегорожены радиаторами. Приставы вывели персонал и посетителей из здания и опечатали двери здания.

В Лысьве хозяин пожароопасного ресторана, знавший, что его заведение должны закрыть, взял заказ на проведение банкета на 80 персон. Выйдя с процесса, где принималось решение о закрытии увеселительного заведения, ресторатор, вопреки здравому смыслу, поехал закупать продукты и начал готовиться к приёму гостей. Когда в заведение пришли приставы, он начал просить их перенести исполнение решения суда на следующий день. Бизнесмена больше беспокоила упущенная выгода, чем безопасность сотрудников и гостей ресторана».

За шесть лет ТЦ горели в Перми десять раз Заместитель начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю Александр Иванов

«За последние шесть лет в Пермском крае, в торговых центрах площадью свыше трёх тысяч кв. м., произошло 10 пожаров. Все в Перми. К счастью, гибели и травмирования людей удалось избежать. Причины пожаров следующие: в восьми случаях это нарушение эксплуатации электрооборудования, в одном случае — неосторожное обращение с огнём и в одном — поджог.

Во внеплановых проверках ТЦ участвовали и наши сотрудники. Всего в крае мы запланировали проверить 854 объекта, из них 365 торгово-развлекательных центров, 206 объектов культуры, 89 спортивных объектов, 86 детских досуговых организаций, 24 культурно-зрелищных учреждения, 94 иных объекта с массовым пребыванием людей. Сотрудники МЧС провели 506 внеплановых проверок. На 444 объектах выявили 4880 нарушений требований пожарной безопасности. Из них в торговых центрах — 4165».