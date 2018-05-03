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Ещё один ТЦ в Красноярске закрыли из-за нарушения пожарной безопасности
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Ещё один ТЦ в Красноярске закрыли из-за нарушения пожарной безопасности 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске приостановлена работа ТЦ «Комсомольский», расположенным по адресу пр. Комсомольский,18, сообщает краевая служба судебных приставов.
Судебные приставы приостановили эксплуатацию части цокольного помещения общей площадью почти 3 тысячи кв. м. торгового центра до устранения нарушений. Напомним, что ранее надзорные органы закрыли опасный ТЦ «Вавилон» из-за несоответствия норм пожарной безопасности. До настоящего времени замечания не устранены.
Напомним, после пожара в ТЦ «Зимняя Вишня», к котором погибли 64 человека, в стране начали проверять объекты с массовым посещением людей. В Красноярском крае 1677 подобных объектов, каждый десятый из них работает с нарушениями.
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