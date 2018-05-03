Ещё один ТЦ в Красноярске закрыли из-за нарушения пожарной безопасности

Красноярске приостановлена работа ТЦ «Комсомольский», расположенным по адресу пр. Комсомольский,18, сообщает краевая служба судебных приставов.

Судебные приставы приостановили эксплуатацию части цокольного помещения общей площадью почти 3 тысячи кв. м. торгового центра до устранения нарушений. Напомним, что ранее надзорные органы закрыли опасный ТЦ «Вавилон» из-за несоответствия норм пожарной безопасности. До настоящего времени замечания не устранены.