В Троицке мужчина получил серьёзные ожоги во время разведения костра

Пострадавшего эвакуировал вертолёт Московского авиационного центра. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС. Подробности случившегося в поселении Сосенское не известны.