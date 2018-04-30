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В Троицке мужчина получил серьёзные ожоги во время разведения костра
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В Троицке мужчина получил серьёзные ожоги во время разведения костра 

Говорит Москва 1 час назад
Пострадавшего эвакуировал вертолёт Московского авиационного центра. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС. Подробности случившегося в поселении Сосенское не известны.
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