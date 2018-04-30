Ещё
В Челябинске внедорожник вспыхнул на ходу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Челябинске внедорожник вспыхнул на ходу 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
У гостиницы «Алмаз» на улице Лесопарковой в Челябинске 30 апреля загорелся внедорожник. Эту информацию подтвердили в управлении МЧС по Челябинской области.
«Автомобиль загорелся на ходу. Выгорел моторный отсек. Причиной всему могло стать короткое замыкание в моторном отделе», — пояснили в ведомстве.
Сигнал о возгорании поступил на пост МЧС в 13.39. На место происшествия выехали две автоцистерны. Тушение пожара заняло не более десяти минут. Жертв нет. По информации СМИ, загоревшее авто было марки «Митцубиси».
АиФ: последние новости
Суд, налоговую службу и жилые дома оставят без воды в Кургане 26 апреля Рабочий погиб под обломками бетонного бункера в Сатке Сотрудников министерств эвакуировали из здания в центре Челябинска
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грибаускайте пригрозили импичментом60
Немецкие летчики массово увольняются из-за России555
Миллиардер умер во время отдыха на Камчатке243
На Украине рассказали, когда ждать миротворцев ООН254
Порошенко прокомментировал поставку Javelin233
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
00:28
В ДНР прокомментировали новую операцию Киева
В мире
05:35
100 млн Задорнова достались его бывшей жене
Шоу-бизнес Другое
00:17
Макрон прокомментировал переговоры с Путиным
Европа Ближний Восток
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия Общество
00:25
Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
Происшествия
00:57
Николаев обрушился с критикой на «народ»
Шоу-бизнес
02:13
В Петербурге открылся уникальный фестиваль
Общество
02:42
Макрон рассказал Путину о поездке в США
В мире Европа
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение