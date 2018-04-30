В Челябинске внедорожник вспыхнул на ходу

У гостиницы «Алмаз» на улице Лесопарковой в Челябинске 30 апреля загорелся внедорожник. Эту информацию подтвердили в управлении МЧС по Челябинской области

«Автомобиль загорелся на ходу. Выгорел моторный отсек. Причиной всему могло стать короткое замыкание в моторном отделе», — пояснили в ведомстве.

Сигнал о возгорании поступил на пост МЧС в 13.39. На место происшествия выехали две автоцистерны. Тушение пожара заняло не более десяти минут. Жертв нет. По информации СМИ, загоревшее авто было марки «Митцубиси».