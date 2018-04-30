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Ночные пожары терроризируют область
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Ночные пожары терроризируют область 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Несколько построек Владимирской области сгорели за ночь. В половину третьего утра в на пульт «тревожного» ведомства поступило сообщение о возгорании частного дома в деревне Евдокимцево, Петушинского района. Первые бригады добрались до места происшествия спустя 20 минут и приступили к тушению пожара. В это время огонь распространился по всему деревянному дому. Пожар на площади в 30 квадратных метров спасатели ликвидировали спустя час. К счастью, в трагедии пострадавших нет.
В половине пятого утра горел дачный домик в СНТ «Исток-2» Собинского района. О пожаре на участке №495 сообщили соседи, увидев клубы дыма. Дом площадью 16 квадратных метров спасти не удалось. Он полностью сгорел. Зато пожарные не дали перекинуться огню на другие постройки, находившиеся рядом. В этом ночном происшествие также никто не пострадал.
Фото из группы «Титпичный Владимир» соцсети «Вконтакте»
Ещё один серьёзный пожар случился вчера днём в селе Павловское Суздальского района. Однако оперативной информации на официальном сайте регионального МЧС по этому происшествию нет. Очевидцы, снимавшие пожар на смартфоны, уверяют, что пожарные приехали когда бывшие склады картофельного хранилища уже были полностью объяты пламенем. Скорее всего здания спасти не удалось. Тушить пожар спасатели ехали со стороны Владимира, а не Суздаля — этот факт многих насторожил.
Мы уже сообщали, что накануне ночью в том же Суздальском районе на пожаре погибла женщина.
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