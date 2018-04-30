Воробьев поздравил пожарных с профессиональным праздником

«Поздравляю всех пожарных с профессиональным праздником! Именно вы стоите на переднем крае борьбы с огнем и спасаете человеческие жизни. Желаю, чтобы вам поступало как можно меньше вызовов. Здоровья и спокойствия вам!» — написал Воробьев в своем аккаунте в Instagram.