Воробьев поздравил пожарных с профессиональным праздником 

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил огнеборцев с Днем пожарной охраны России и пожелал им здоровья и как можно меньше вызовов.
«Поздравляю всех пожарных с профессиональным праздником! Именно вы стоите на переднем крае борьбы с огнем и спасаете человеческие жизни. Желаю, чтобы вам поступало как можно меньше вызовов. Здоровья и спокойствия вам!» — написал Воробьев в своем аккаунте в Instagram.
30 апреля в России отмечается День пожарной охраны. Праздник был учрежден указом президента РФ в 1999 году. Дата праздника выбрана не случайно. 30 апреля 1649 года царь Алексей Михайлович подписал «Наказ о Градском благочинии», установивший строгий порядок при тушении пожаров в Москве. Именно он стал основанием для выбора даты профессионального праздника пожарных.