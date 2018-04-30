В Москве пострадал мужчина при разведении костра для шашлыков

МОСКВА , 30 апреля. / ТАСС /. Санитарный вертолет госпитализировал в Новой Москве мужчину, получившего ожоги при разведении костра для шашлыков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"Санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал пострадавшего, по словам очевидцев, от розжига во время разведения костра для шашлыков в районе дома 17 по улице Ольховская в поселении Сосенское", — сказал собеседник агентства.

Пострадавший эвакуирован в лечебное учреждение Москвы.

На борту его сопровождала авиамедицинская бригада.