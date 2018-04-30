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В Москве пострадал мужчина при разведении костра для шашлыков
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В Москве пострадал мужчина при разведении костра для шашлыков 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Санитарный вертолет госпитализировал в Новой Москве мужчину, получившего ожоги при разведении костра для шашлыков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.
"Санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал пострадавшего, по словам очевидцев, от розжига во время разведения костра для шашлыков в районе дома 17 по улице Ольховская в поселении Сосенское", — сказал собеседник агентства.
Пострадавший эвакуирован в лечебное учреждение Москвы.
На борту его сопровождала авиамедицинская бригада.
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