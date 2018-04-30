Санитарный вертолет эвакуировал мужчину, пострадавшего при разведении костра для шашлыков

Об этом сообщили в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.

Санитарный вертолет столичного авиационного центра вылетел на улицу Ольховская, дом 17 в поселение Сосенское, где мужчина получил ожоги во время разведения костра для шашлыков.

— С места происшествия экипаж вертолета эвакуировал пострадавшего в лечебное учреждение Москвы , — рассказали «ВМ» в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.

В пресс-службе добавили, что на борту его сопровождала авиамедицинская бригада.

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