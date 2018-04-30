Санитарный вертолет эвакуировал мужчину, пострадавшего при разведении костра для шашлыков 

Об этом сообщили в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.
Санитарный вертолет столичного авиационного центра вылетел на улицу Ольховская, дом 17 в поселение Сосенское, где мужчина получил ожоги во время разведения костра для шашлыков.
— С места происшествия экипаж вертолета эвакуировал пострадавшего в лечебное учреждение Москвы, — рассказали «ВМ» в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.
В пресс-службе добавили, что на борту его сопровождала авиамедицинская бригада.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Следствие приступило к проверке по факту аварийной посадки самолета Ил-38 без передней стойки шасси
Мужчина убил знакомого в строительной бытовке на территории ТиНАО