Вертолет МАЦ эвакуировал пострадавшего при разведении костра для шашлыков мужчину в ТиНАО

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. «Санитарный вертолет МАЦ вылетел на ул. Ольховская, д. 17 в поселении Сосенское, где во время разведения костра для шашлыков пострадал человек. С места происшествия экипаж вертолёта эвакуировал пострадавшего в лечебное учреждение Москвы », — говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавшего на борту сопровождает медицинская бригада.