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Вертолет МАЦ эвакуировал пострадавшего при разведении костра для шашлыков мужчину в ТиНАО
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Вертолет МАЦ эвакуировал пострадавшего при разведении костра для шашлыков мужчину в ТиНАО 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: РИАМО
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
«Санитарный вертолет МАЦ вылетел на ул. Ольховская, д. 17 в поселении Сосенское, где во время разведения костра для шашлыков пострадал человек. С места происшествия экипаж вертолёта эвакуировал пострадавшего в лечебное учреждение Москвы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшего на борту сопровождает медицинская бригада.
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