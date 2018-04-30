Губернатор Московской области поздравил пожарных с профессиональным праздником 

30 апреля профессиональное сообщество и все сотрудники МЧС отмечают День пожарной охраны. В посте, опубликованном на официальной страничке Instagram, губернатор присоединился к поздравлениям, пожелав спасателям меньше вызовов и спокойствия.
Глава Российской Федерации Владимир Путин также поздравил сотрудников пожарных служб с профессиональным праздником. Президент РФ отметил необходимость повышения эффективности звеньев противопожарной службы, а также повсеместного внедрения новейших спасательных технологий.