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Губернатор Московской области поздравил пожарных с профессиональным праздником
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Губернатор Московской области поздравил пожарных с профессиональным праздником 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
30 апреля профессиональное сообщество и все сотрудники МЧС отмечают День пожарной охраны. В посте, опубликованном на официальной страничке Instagram, губернатор присоединился к поздравлениям, пожелав спасателям меньше вызовов и спокойствия.
Глава Российской Федерации Владимир Путин также поздравил сотрудников пожарных служб с профессиональным праздником. Президент РФ отметил необходимость повышения эффективности звеньев противопожарной службы, а также повсеместного внедрения новейших спасательных технологий.
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