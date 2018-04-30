Для борьбы с пожарами в Зауралье мобилизованы дополнительные силы МЧС

Сегодня, 30 апреля по распоряжению Сибирского регионального центра МЧС России для оказания помощи в тушении ландшафтных пожаров на территории Курганской области прибыли сотрудники филиала Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России.

Вертолет Ми-8 оснащен специальным водосливным устройством, с помощью которого осуществляется тушение природных пожаров с воздуха в труднодоступных местах. Работа авиации по тушению будет проводиться в течение трех дней.

На территории Зауралья отмечаются сильные порывы ветра, что осложняет пожароопасную обстановку. Как писало ИА «Уральский меридиан», 29 апреля в Курганской области было зафиксировано 50 очагов возгорания.

В суточном режиме свою работу продолжают патрульные, патрульно-маневренные и патрульно-контрольные группы (специальные группы для осуществления профилактической деятельности, которые мониторят обстановку с пожарами, выявляют нарушителей особого противопожарного режима, пресекают правонарушения и принимают необходимые меры по ликвидации возгораний. Напомним, что помимо сотрудников МЧС России в их структуру включены представители различных организаций, муниципалитетов, общественники, сельские старосты, добровольцы.

На территории Курганской области данных групп создано более 1700 общей численностью более 5 000 человек. За ними закреплено около 1000 единиц техники, 36 воздуходувок, 157 бензопил, 241 мотопомпа и более 400 ранцевых лесных огнетушителей.

В 2017 году зауральские пожарные ликвидировали более 1200 пожаров, спасли из огня 192 жителя региона. Сегодня, в День пожарной охраны, зауральских пожарных с профессиональным праздником поздравил глава региона Алексей Кокорин . Группировка МЧС усилена в Свердловской, Челябинской и Курганской областях.

Информация и фото предоставлены пресс-службой ГУ МЧС России по Курганской области