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«Главное, чтобы не пострадали дети…»
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«Главное, чтобы не пострадали дети…» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 51 минуту назад
Начальник отделения ПДН отдела полиции №3 в составе МУ МВД России «Энгельсское» майор полиции Татьяна Минаева пожар в многоэтажке на ул.им.148 Черниговской дивизии заметила, проезжая мимо. Тут же, бросив машину неподалеку, побежала к дому, в окнах которого были видны огонь и дым. Позднее, анализируя произошедшее, Татьяна поймет, что оказалась на месте происшествия, когда пожар только возник. Майор полиции заметила двух коллег из службы ППС.
На месте пожара работала группа спасателей и пожарных, успела подъехать машина скорой помощи, но основные силы были еще в пути. Жильцы уже начали покидать горящее здание. Татьяна опрашивала всех, пытаясь выяснить, могут ли в доме находиться дети без взрослых — какого возраста, в каких квартирах. Ее внимание привлекла женщина с ребенком. Мать и дитя уже опекали медики, женщина плакала. Татьяна словно почувствовав, что ее слезы это не только испуг и нервы, подошла расспросить о произошедшем. Как выяснилось, не зря. Собеседница рассказала, что ее с ребенком спешно эвакуировали, но где-то в здании ее второй малыш — девочка. Саму ее в дом не пускают. Сотрудница полиции кинулась в подъезд, не смотря на сильное задымление и едкий дым. К счастью, высоко подниматься не пришлось, девочка, 3-4 лет на вид, попалась ей навстречу вместе с выводимой пожарными группой жильцов. Татьяна подхватила малышку на руки и вынесла из горящего здания, передала медикам, где ребенку оказали помощь. Там же произошло воссоединение семьи, сопровождаемое слезами, но уже от счастья.
На полную ликвидацию пожара понадобилось менее часа, были эвакуированы более 100 человек, медицинская помощь с последующей госпитализацией понадобилась одной жительнице дома, получившей отравление угарным газом.
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