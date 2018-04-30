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Пожарные спасли пятерых человек из загоревшейся трёшки на Широтной
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Пожарные спасли пятерых человек из загоревшейся трёшки на Широтной 

72.ru 2 часа назад
Фото: 72.ru
Недобрым выдался этот понедельник, 30 апреля, для жильцов многоэтажки на Широтной, 55. Ранним утром на первом этаже очевидцы заметили задымление в одной из квартир и сразу вызвали пожарных. Это помогло спасти от гибели владельцев загоревшихся квадратных метров.
— Звонок поступил на пульт дежурного в 07:28, через 11 минут наши сотрудники прибыли по указанному адресу. Из многоэтажного дома эвакуированы 15 человек, спасены пятеро. Трёхкомнатная квартира повреждена по всей площади. Предварительная причина пожара — занесение открытого источника огня, — рассказал 72.ru руководитель пресс-службы областного МЧС Сергей Юсько.
Возгорание удалось полностью ликвидировать в 07:56. На месте работали 24 пожарных и семь единиц спецтехники
Выводить людей из многоэтажки на Малышева, 22 пришлось спасателям утром 25 апреля. Очевидцы рассказали, что сотрудникам МЧС также удалось спасти пожилую женщину, которая находилась в задымленном помещении. Пострадавших и погибших — нет. Неделей ранее тюменцы начали бить тревогу, увидев что из окон квартиры на Шишкова валит дым. Оказалось, никакого пожара тут нет: тюменец просто случайно сжёг на плите свой ужин. Мужчина отравился угарным газом и попал в больницу, где доктора оказали ему необходимую медицинскую помощь.
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