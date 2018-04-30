Пожар на Торгашинском хребте в Красноярске угрожает заповеднику «Столбы»

В районе Красноярска на Торгашинском хребте загорелась сухая трава, из-за сильного ветра, огонь распространился на деревья и угрожает перейти на территорию заповедника «Столбы», сообщают очевидцы.

Запах гари распространился на город. На тушении пожара работают несколько пожарных подразделений, в том числе вертолёт, но из-за ветра и сухой и жаркой погоды огонь распространяется очень быстро Точных причин пожара пока нет, но СМИ со ссылкой на МЧС , сообщают, что огонь мог возникнуть из-за людей, которые массово выезжают за городи жарят шашлыки, или дачники, которые сжигают прошлогодний мусор, также возможно, что это пал травы.

Торгашинский хребет — охранная зона заповедника «Столбы». Ранее его руководство сообщало, что если возникнет угроза пожаров, заповедник могут временно закрыть для посещения туристов. Пожарные бригады заповедника тоже участвуют в тушении пожара, дабы не допустить его распространения. Также сегодня пожарные тушили огонь на острове Нижне-Атамановский краевого центра — там трава загорелась из-за неосторожного обращения с огнём.

Сотрудники МЧС напоминают о том, что в крае введен особый противопожарный режим и несоблюдение требований пожарной безопасности влечет за собой не только административную, но и уголовную ответственность.