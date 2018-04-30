Ещё
Малыши потушили огонь в парке Маяковского и сфотографировались за рулём пожарной машины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Малыши потушили огонь в парке Маяковского и сфотографировались за рулём пожарной машины 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Сегодня в парке имени Маяковского отпраздновали День пожарной охраны. Открыла праздник группа барабанщиц — курсантов УрИГПС, которая стройными рядами промаршировала по главной аллее парка под бодрый марш духового оркестра.
Сотрудники МЧС устроили для горожан развлечения на пожарную тематику, которым особенно были рады дети: очередь из детворы выстроилась к пожарной автоцистерне, где можно было попробовать свои силы и с помощью струи воды из пожарного рукава сбить мяч. Кроме того, все желающие могли попробовать потушить огонь. Для этого взрослым и детям провели инструктаж, и после этого горожане справились с «пожаром» в считанные секунды.
На площадке у большой сцены парка рота почётного караула и взвода десанта вуза МЧС России, а также специализированной пожарно-спасательной части по ликвидации последствий ДТП устроили показательные выступления. Это развлечение тоже очень понравилось гостям парка, и они отблагодарили сотрудников МЧС аплодисментами.
Горожанам показали современную спецтехнику, автомобили и даже дали посидеть за рулём и сфотографироваться. Кроме того, среди экспонатов выставки был пожарный ретроавтомобиль ЗИС 5В 1933 года выпуска.
Тех, кто проголодался после всех этих развлечений, пожарные угостили традиционной гречневой кашей с тушёнкой на полевой кухне.
e1.ru: последние новости
Старинный госпиталь на ВИЗ-бульваре сделали похожим на городской цирк На территории детского сада на Уралмаше вспыхнул пожар На Эльмаше горело офисное здание — один человек погиб
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко объявил о начале операции в Донбассе341
Немецкие летчики массово увольняются из-за России415
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге63
Николаев обрушился с критикой на «народ»75
Цыганова рассказала о пугающем звонке Примадонны17
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
01:35
Раскрыт заработок Цымбалюк-Романовской на ТВ
Шоу-бизнес
00:17
Макрон прокомментировал переговоры с Путиным
Европа Ближний Восток
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия Общество
00:25
Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
Происшествия
00:57
Николаев обрушился с критикой на «народ»
Шоу-бизнес
02:13
В Петербурге открылся уникальный фестиваль
Общество
02:42
Макрон рассказал Путину о поездке в США
В мире Европа
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
00:35
Россию обвинили в еще одном отравлении
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение