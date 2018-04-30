Малыши потушили огонь в парке Маяковского и сфотографировались за рулём пожарной машины

Сегодня в парке имени Маяковского отпраздновали День пожарной охраны. Открыла праздник группа барабанщиц — курсантов УрИГПС, которая стройными рядами промаршировала по главной аллее парка под бодрый марш духового оркестра.

Сотрудники МЧС устроили для горожан развлечения на пожарную тематику, которым особенно были рады дети: очередь из детворы выстроилась к пожарной автоцистерне, где можно было попробовать свои силы и с помощью струи воды из пожарного рукава сбить мяч. Кроме того, все желающие могли попробовать потушить огонь. Для этого взрослым и детям провели инструктаж, и после этого горожане справились с «пожаром» в считанные секунды.

На площадке у большой сцены парка рота почётного караула и взвода десанта вуза МЧС России, а также специализированной пожарно-спасательной части по ликвидации последствий ДТП устроили показательные выступления. Это развлечение тоже очень понравилось гостям парка, и они отблагодарили сотрудников МЧС аплодисментами.

Горожанам показали современную спецтехнику, автомобили и даже дали посидеть за рулём и сфотографироваться. Кроме того, среди экспонатов выставки был пожарный ретроавтомобиль ЗИС 5В 1933 года выпуска.

Тех, кто проголодался после всех этих развлечений, пожарные угостили традиционной гречневой кашей с тушёнкой на полевой кухне.