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На сайт «Спасибо МЧС» поступило более шести тысяч благодарностей
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На сайт «Спасибо МЧС» поступило более шести тысяч благодарностей 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Более 6 тысяч благодарностей со всего мира прислали пользователи на сайт «Спасибо МЧС», сообщает в понедельник МЧС России.
"В День пожарной охраны России чрезвычайное ведомство запускает интернет-проект, где любой россиянин или гражданин другой страны может оставить благодарственные слова в адрес спасателей. Теперь, чтобы сказать «спасибо», достаточно зайти на сайт, указать несколько данных и оставить комментарий. Кроме этого, можно добавить фотографии и видеоматериалы с места происшествия. Сегодня в интернет-проекте уже размещено свыше 6 тысяч уникальных историй", — говорится в сообщении ведомства.
Как отметили в МЧС, отзывы поступают из больших городов и маленьких поселков, а также из-за рубежа. Свою признательность за самоотдачу и высокий профессионализм граждане выражают пожарным, спасателям, диспетчерам, летчикам, а также руководству министерства и другим специалистам.
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