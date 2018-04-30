«Нарушения устранены»: кинотеатр «Мелодия» в Березниках, закрытый после проверки МЧС, вновь заработал

Березниковский кинотеатр «Мелодия», 17 апреля закрытый судом из-за нарушения правил пожарной безопасности, вновь начал свою работу. Информация об этом появилась в группе заведения в социальной сети. В беседе с корреспондентом 59.ru сотрудники «Мелодии» подтвердили эти сведения.

— Все нарушения, касающиеся кинотеатра «Мелодия», устранены. Клуб «Голд», который находится в этом же здании, закрыт на ремонт. Более подробную информацию можно узнать у директора кинотеатра Алексея Неясова, — сообщила 59.ru администратор «Мелодии» Оксана Новоселова.

Директор «Мелодии» согласился рассказать о том, какие именно работы пришлось провести в кинотеатре, но заявил, что готов общаться с корреспондентами только после праздников.

Две недели назад сотрудники «Мелодии» рассказывали, что проверяющие предъявили претензии к одной из дверей, которая плохо открывалась.

Массовые проверки в торговых центрах, кинотеатрах и других организациях начались после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», где погибли 60 человек. Ранее после такой проверки в Прикамье закрыли несколько ТЦ и детский развлекательный центр «Октябрь», владельцы которого посчитали решение несправедливым.