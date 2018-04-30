Стиральная машина загорелась в общежитии на юго‑западе Москвы

Возгорание стиральной машины произошло в общежитии МФТИ на Керченской улице в столице, огонь потушили до прибытия пожарных, сообщается в Twitter-аккаунте ГУ МЧС России по Москве.

«Пожарно-спасательные подразделения прибыли на улицу Керченскую, дом 1А, корпус 3, произошло возгорание стиральной машинки на площади 0,5 квадратных метра. Ликвидировано до прибытия подразделений», — говорится в сообщении.

В целях безопасности администрация вывела людей. Помощь пожарно-спасательных сил не потребовалась.

Согласно открытым данным по вышеуказанному адресу располагается общежитие МФТИ.