Ещё
Стиральная машина загорелась в общежитии на юго‑западе Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стиральная машина загорелась в общежитии на юго‑западе Москвы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Возгорание стиральной машины произошло в общежитии МФТИ на Керченской улице в столице, огонь потушили до прибытия пожарных, сообщается в Twitter-аккаунте ГУ МЧС России по Москве.
«Пожарно-спасательные подразделения прибыли на улицу Керченскую, дом 1А, корпус 3, произошло возгорание стиральной машинки на площади 0,5 квадратных метра. Ликвидировано до прибытия подразделений», — говорится в сообщении.
В целях безопасности администрация вывела людей. Помощь пожарно-спасательных сил не потребовалась.
Согласно открытым данным по вышеуказанному адресу располагается общежитие МФТИ.
РИАМО: последние новости
В Москве начал работу новый универсам торговой сети «Пятерочка» Народных дружинников и казаков привлекут к охране порядка на праздники в Подмосковье Подготовку работ по обводнению торфяников завершили в Подмосковье
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Немецкие летчики массово увольняются из-за России308
Киев идет на войну: АТО подошла к концу61
Цыганова рассказала о пугающем звонке Примадонны8
США только сейчас заметили проблему Украины153
Макрон рассказал Путину о поездке в США53
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
01:35
Раскрыт заработок Цымбалюк-Романовской на ТВ
Шоу-бизнес
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия
00:25
Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
Происшествия
02:13
В Петербурге открылся уникальный фестиваль
Общество
02:42
Макрон рассказал Путину о поездке в США
В мире Европа
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
00:35
Россию обвинили в еще одном отравлении
Европа В мире
02:26
Как живет покинувший Россию Караченцов
Шоу-бизнес
07:30
«Газпром» стал ближе к Турции
Компании Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение