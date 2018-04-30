Внимание! Жарим шашлычки на даче и не нарушаем Закон!

pixabay.comВнимание! Жарим шашлычки на даче и не нарушаем Закон!А вам известно, что есть законодательный акт, как жарить шашлык на даче? Все правила разведения открытого огня «на землях сельскохозяйственного назначения», то есть на территории дачных товариществ, изложены в приказе МЧС России N 26 от 26.01. 2016 г..

Это очень важно! Ознакомьтесь!

«Использование открытого огня должно осуществляться в специально оборудованных местах при выполнении следующих требований:

а) место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической емкостью (например: бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих возможность распространения пламени…

Про костры

б) место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее:

50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки…),

100 метров — от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка

30 метров — от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев;

в) территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника….

г) лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения.

В целях своевременной локализации процесса горения емкость, предназначенная для сжигания мусора, должна использоваться с металлическим листом, размер которого должен позволять полностью закрыть указанную емкость

сверху.

Про мангалы и жаровни!

При использовании открытого огня и разведения костров для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях (например: мангалах, жаровнях) на садовых земельных участках, относящихся к землям сельскохозяйственного назначения, противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшать до 5 метров, а зону очистки вокруг емкости от горючих материалов — до 2 метров.

В течение всего периода использования открытого огня до прекращения процесса тления должен осуществляться контроль за нераспространением горения (тления) за пределы очаговой зоны.

Когда и где нельзя разводить огонь даже в мангале

Использование открытого огня запрещается:

на торфяных почвах;

при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима;

под кронами деревьев хвойных пород;

при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.

После использования открытого огня место очага горения должно быть засыпано землей (песком) или залито водой до полного прекращения горения (тления).

Знайте, если вы неправильно будете организовывать приготовление шашлыков на своем дачном участке и вас поймают — готовьтесь заплатить штраф.

Хороших выходных! И вкусных шашлыков!