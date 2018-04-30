Пучков: большинство природных пожаров в Бурятии тушатся в день их обнаружения

УЛАН-УДЭ , 30 апреля. / ТАСС /. Большинство природных и лесных пожаров в Бурятии удается потушить в день их обнаружения, благодаря этому лесопожарная обстановка в регионе стабильная. Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков на совместном выездном заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и комиссии по ЧС Бурятии.

"В целом в республике обстановка с пожарами стабильная. Большинство из них тушатся в день возникновения", — сказал он. Пучков уточнил, что на данный момент зафиксированы четыре очага природных пожаров. «В ближайшее время будут потушены оставшиеся четыре очага», — сказал министр.

Вместе с тем он обратил внимание на принятие дополнительных мер обеспечения первичной пожарной безопасности в населенных пунктах. «Важно, чтобы были выполнены все меры противопожарной безопасности. Важно, чтобы каждый житель соблюдал все правила и все нормы пожарной безопасности, неукоснительно соблюдались правила противопожарного режима», — сказал Пучков. Он сообщил, что федеральная авиагруппировка для защиты населенных пунктов, социальной инфраструктуры от пожаров сформирована и готова быстро прибыть в Бурятию.

Пучков напомнил, что силы МЧС России до 1 мая работают в режиме повышенной готовности. «Рекомендую всем службам республики также перейти в режим повышенной готовности. Прошу не забывать, что люди празднуют и отдыхают, а мы с вами работаем», — сказал он.

В свою очередь глава республики Алексей Цыденов сообщил, что по сравнению с прошлым годом площадь лесных и природных пожаров сократилась в 30 раз. Он отметил, что подготовка к пожароопасному периоду началась заблаговременно. С 16 апреля в республике действует особый противопожарный режим.