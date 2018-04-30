Троицкий и другие самые крупные пожары в Москве

К 1382 году деревянная Москва горела и выгорала не один десяток раз. Но за давностью лет подробности тех пожаров скупы. Известно лишь, что первое упоминание о горящей Москве относится к 1177 году и что часто горела она после набегов вражеских. Так случилось и в 1382 году.

1382 год В тот год подошёл к столице татарский хан Тохтамыш, осаждал город несколько дней и взял его хитростью. Ворвавшись в городские ворота, татары чинили страшные зверства, насиловали женщин, убивали на улицах убегавших людей, врывались в церкви и оскверняли их, грабили (растащили в числе прочего и великокняжескую казну) — и жгли. «Не было людям спасения, ждали их четыре погибели: от меча, в огне, или в воде, или в татарском плену. Был до того город Москва велик, и красив, и многолюден, и всякого богатства исполнен, а теперь, когда был взят и сожжен татарами, все изменилось, будто и не было Москвы, а только дым и земля почерневшая», — так описаны последствия набега — и последствия пожара — в «Повести о нашествии Тохтамыша».

1493 год Пожар, вылизавший в июле 1493-го половину города, на сей раз случился не от руки врага: начался он в церкви, Никольской церкви на Берсеневке, что в Замоскворечье. Вскоре огонь перебрался через реку и в итоге уничтожил кроме Замоскворечья часть Кремля, Арбат, Неглинную, Сретенку, Петрову слободу — всё пространство от деревянного храма святой Софии (которая позже дала имя Софийской набережной) до нынешней Якиманки. Вид разрешенной столицы сподвиг Ивана Третьего организовать первые пожарные команды, а также ввести запрет на строительство зданий ближе, чем за 110 саженей (235 метров) от городской стены.

1547 год С жаром описал стихию, разбушевавшуюся в 1547 году, Карамзин: «Вся Москва представила зрелище огромного пылающего костра под тучами густого дыма. Деревянные здания исчезли, каменные распались, железо рдело как в горнице, медь текла… Люди с опаленными волосами, черными лицами, бродили как тени среди ужасов обширного пепелища». В тот день погибло 1700 человек, сгорела треть города. Этот пожар был далеко не первым с начала года. А за пожаром последовало народное восстание против родни семнадцатилетнего царя Ивана Васильевич, князей Глинских. Молодой Иван Грозный воспринял всю цепь событий как Божью кару, посланную ему за все неправедные дела.

1571 год В 1571 году Москва в очередной раз стала жертвой опустошающего нашествия, а, может быть, ещё и гнева Божия, снова обрушившегося на Грозного царя. По свидетельствам иностранных очевидцев, в частности, англичанина Джильса Флетчера, войско крымского хана Девлет-Гирея подожгло предместья Москвы — и они выгорели с невероятной быстротой: за четыре часа деревянные строения в тридцати милях вокруг Кремля обратились в пепел.

1701 год С 19 по 21 июня 1701 года, в течение трёх дней, половина Москвы снова была объята огнём. На этот раз он распространился от Кремля, начавшись в кельях Новоспасского подворья. Всё, что было деревянного в Кремле, выгорело, равно как и часть Замоскворечья. Пламя было настолько сильным, что пострадали колокола на церкви Ивана Великого. Летописи сообщают о большом числе жертв. «В Кремле невозможно было ни проехать на коне, ни пешком пробежать от великого ветра и вихря… И земля сырая горела на ладонь толщиною».

1737 год Случившийся ровно 276 лет назад, 9 июня 1737-го года, пожар, унёсший жизни 94-х человек, впоследствии был назван Троицким, ведь случился он как раз в праздник святой Троицы. В общей сложности сгорела четверть города: более двенадцати тысяч дворов и двух с половиной тысяч домов, более семидесяти церквей и монастырей. Сгорели Красные ворота через шесть лет после их реконструкции, пострадал отлитый за два года до того исполинский Царь-колокол: от него откололся одиннадцатитонный кусок.

Занялся огонь вечером, в 11 часов. Причиной его стала свеча, зажженная вдовой солдата в усадьбе Александра Милославского. С тех пор пошла по Руси поговорка: «От копеечной свечки Москва сгорела».

1812 год Последний крупный пожар в московской истории пришёлся на 1812 год. С тех пор не случилось ни одного огненного бедствия, которое охватило бы значительную часть города.

Версий того, что явилось главной причиной московского пожара, множество: действия партизан, приказ генерал-губернатора Растопчина, удаль занявших город французов, а, возможно, и патриотизм москвичей, поджигавших свои дома, чтобы те не достались врагу…

Как бы то ни было, но последствия знаменитого пожара оказались губительны не только для французской армии, которая, как известно, именно за месяц пребывания в опустевшей и опустошённой Москве обрекла себя на поражение в войне и на гибель. Московский пожар унёс жизни десяти, а то и двадцати тысяч раненных, оставленных в городе при отступлении армии и эвакуации жителей. Полностью были уничтожены целые улицы, многие состоятельные до пожара домовладельцы потеряли всё своё имущество. Из девяти тысяч жилых зданий в Москве сгорело более шести с половиной тысяч.

Как всегда после крупного пожара, город постепенно стал отстраиваться и обновляться, молодеть.