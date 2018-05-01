В Кемерове отменят первомайские мероприятия из-за трагедии в «Зимней вишне»

КЕМЕРОВО , 1 мая. /ТАСС/. Массовые акции в Кемерове 1 мая проводиться не будут в связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня», который произошел 25 марта и унес жизни 60 человек. Об этом во вторник сообщили ТАСС в Федерации профсоюзных организаций Кузбасса.

"В Кемерове в этом году митинг не проводится из-за пожара", — сказал собеседник агентства.

В администрации областного центра ТАСС также подтвердили, что в связи с произошедшей трагедией на 1 мая никаких массовых акций не запланировано.

Традиционно в Кемерове в этот день проводилась акция профсоюзных организаций, которые выступали в защиту прав рабочих, за повышение зарплаты.

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 60 человек. Расследуется уголовное дело, обвинение предъявлено восьми фигурантам, все они арестованы.