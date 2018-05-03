Сегодня 40 дней после трагедии в Кемерове

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11 человек пострадали в результате пожара в жилом доме в Екатеринбурге

Рабочий погиб при пожаре на складе с нефтепродуктами в Смоленской области

С 1 мая в ТЦ и кинотеатрах начнутся противопожарные учения