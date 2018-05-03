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Сегодня 40 дней после трагедии в Кемерове
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Сегодня 40 дней после трагедии в Кемерове 

Авторадио 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В храмах по всей стране пройдут панихиды по жертвам пожара в торговом центре «Зимняя вишня», который унес жизни 60 человек, большинство из них — дети. Расследование продолжается. Возгорание в торгово-развлекательном центре возникло 25 марта на последнем этаже, где находились кинозалы, и где в выходной день было много детей. В рамках уголовного дела обвинения предъявлены восьми фигурантам, в том числе, руководству комплекса, работникам компании, которая обслуживала систему противопожарной безопасности; бывшему главе инспекции областного Госстройнадзора и одному из пожарных, принимавших участие в тушении. Все они арестованы. Ранее глава СКР Александр Бастрыкин заявлял, что проверкам в «Зимней вишне» препятствовали высокопоставленные чиновники. Имена пока не названы.
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Комментарии1  Ещё 26 источников 
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