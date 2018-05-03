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Патриарх Кирилл посетит Кемерово на сороковой день трагедии в «Зимней вишне»
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Патриарх Кирилл посетит Кемерово на сороковой день трагедии в «Зимней вишне» 

ТАСС 1 час назад
Фото: Алтайская правда
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси в четверг посетит Кемерово и совершит заупокойную молитву обо всех погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».
"В сороковой день после трагедии, 3 мая, предстоятель Русской православной церкви прибудет в Кемерово. Здесь он посетит место трагедии, а затем совершит заупокойную молитву в кафедральном соборе города, куда соберутся родные и друзья погибших", — рассказал пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков. «Молитва в сороковой день имеет особое значение, и поэтому именно в четверг, чтобы разделить скорбь людей, в Кемерово приезжает патриарх Кирилл», — пояснил он.
"Эта трагедия не оставила равнодушным ни одного человека в России, мы все сопереживаем и молимся вместе с теми, кто потерял родных и близких в этом страшном пожаре", — заключил отец Александр.
По благословению патриарха во всех храмах Русской православной церкви 3 мая также пройдут заупокойные богослужения.
Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Его жертвами стали 60 человек. Расследуется уголовное дело, обвинения предъявили восьми фигурантам, всех их арестовали.
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