Патриарх Кирилл посетит Кемерово на сороковой день трагедии в «Зимней вишне»

"В сороковой день после трагедии, 3 мая, предстоятель Русской православной церкви прибудет в Кемерово. Здесь он посетит место трагедии, а затем совершит заупокойную молитву в кафедральном соборе города, куда соберутся родные и друзья погибших", — рассказал пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков . «Молитва в сороковой день имеет особое значение, и поэтому именно в четверг, чтобы разделить скорбь людей, в Кемерово приезжает патриарх Кирилл», — пояснил он.

"Эта трагедия не оставила равнодушным ни одного человека в России , мы все сопереживаем и молимся вместе с теми, кто потерял родных и близких в этом страшном пожаре", — заключил отец Александр.

По благословению патриарха во всех храмах Русской православной церкви 3 мая также пройдут заупокойные богослужения.

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Его жертвами стали 60 человек. Расследуется уголовное дело, обвинения предъявили восьми фигурантам, всех их арестовали.