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На месте сгоревшего в Кемерово торгового центра разобьют сквер
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На месте сгоревшего в Кемерово торгового центра разобьют сквер 

Свободная пресса 4 мая 2018
Фото: СибДепо
В Кемерово решено снести ТЦ «Зимняя вишня» и обустроить на этом месте мемориальный сквер. Снос здания начнется 15 мая, а уже к 1 сентября здесь должен появится сквер и часовня. Так решили родные погибших и жители города на специальном голосовании.
Сообщается, что помимо торгового центра будут снесены баня и котельная, что расположенные поблизости.
«От этой котельной запитана не только «Зимняя вишня», мы сейчас выполняем план мероприятий, по которому соседние здания будут питаться от других источников теплоснабжения», — приводит слова врио губернатора области Сергея Цивилёва Life.ru.
Кстати, все расходы по сносу здания берут на себя собственники «Зимней вишни».
Ранее стало известно, что Следственный комитет РФ в рамках расследования обстоятельств пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» проведёт ещё ряд различных экспертиз. В их числе специальная пожарно-техническая, фоноскопическая экспертизы и экспертиза по изъятым видеозаписям.
Напомним, жертвами пожара в кемеровском торговом центре стали 60 человек из которых большинство — дети. Все погибшие идентифицированы, родственникам жертв выданы разрешения на захоронение останков.
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