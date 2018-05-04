На месте сгоревшего в Кемерово торгового центра разобьют сквер

Кемерово решено снести ТЦ «Зимняя вишня» и обустроить на этом месте мемориальный сквер. Снос здания начнется 15 мая, а уже к 1 сентября здесь должен появится сквер и часовня. Так решили родные погибших и жители города на специальном голосовании.

Сообщается, что помимо торгового центра будут снесены баня и котельная, что расположенные поблизости.

«От этой котельной запитана не только «Зимняя вишня», мы сейчас выполняем план мероприятий, по которому соседние здания будут питаться от других источников теплоснабжения», — приводит слова врио губернатора области Сергея Цивилёва Life.ru.

Кстати, все расходы по сносу здания берут на себя собственники «Зимней вишни».

Ранее стало известно, что Следственный комитет РФ в рамках расследования обстоятельств пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» проведёт ещё ряд различных экспертиз. В их числе специальная пожарно-техническая, фоноскопическая экспертизы и экспертиза по изъятым видеозаписям.

Напомним, жертвами пожара в кемеровском торговом центре стали 60 человек из которых большинство — дети. Все погибшие идентифицированы, родственникам жертв выданы разрешения на захоронение останков.