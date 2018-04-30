На Каме возле Чистополя сотрудники МЧС спасли рыбака

Мужчину обнаружили сегодня днем в полукилометре от берега.

Сотрудники ЗПСО N3 и ГИМС при помощи плавательного средства доставили 65-летнего жителя села Черемшан на берег и передали медикам.