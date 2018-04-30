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На Каме возле Чистополя сотрудники МЧС спасли рыбака
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На Каме возле Чистополя сотрудники МЧС спасли рыбака
Газета.Ru
1 час назад
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Мужчину обнаружили сегодня днем в полукилометре от берега.
Сотрудники ЗПСО N3 и ГИМС при помощи плавательного средства доставили 65-летнего жителя села Черемшан на берег и передали медикам.
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