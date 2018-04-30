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Жертвами страшного пожара в Костромской области стали три ребенка и взрослый
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Жертвами страшного пожара в Костромской области стали три ребенка и взрослый 

Газета.Ru 48 минут назад
Пожар вспыхнул поздно ночью в частном бревенчатом доме в городе Нея.
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