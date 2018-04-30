Пожарный поймал младенца, выброшенного из горящего дома

В американском городе Норт‐Сент‐Пол, который находится в штате Миннесота, пожарный сумел поймать младенца, выброшенного из окна горящего дома, сообщает телеканал «360».

Мужчина со своим трехмесячным ребенком на руках появился в окне второго этажа многоквартирного дома. Объяснив, что не видит другого выхода, он кинул малыша пожарному.

Несмотря на отсутствие подготовки, спасатель смог поймать ребенка.

Позже пожарный объяснил, что к подобному его не готовили, и что никаких тренировок, где бы ему приходилось ловить что-то выброшенное из окна у него не было.

Нас к этому не готовили. У нас нет тренировок, на которых мы швыряем вещи с балкона.

На данный момент известно, что пожар удалось потушить без жертв. Все жители 25 квартир горящего дома, в том числе и отец ребенка, спасены. Кроме того отмечается, что пожарными были спасены из горящего дома еще и две кошки.