Ещё
Пожарный поймал младенца, выброшенного из горящего дома
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пожарный поймал младенца, выброшенного из горящего дома 

Газета.Ru 1 час назад
В американском городе Норт‐Сент‐Пол, который находится в штате Миннесота, пожарный сумел поймать младенца, выброшенного из окна горящего дома, сообщает телеканал «360».
Мужчина со своим трехмесячным ребенком на руках появился в окне второго этажа многоквартирного дома. Объяснив, что не видит другого выхода, он кинул малыша пожарному.
Несмотря на отсутствие подготовки, спасатель смог поймать ребенка.
Позже пожарный объяснил, что к подобному его не готовили, и что никаких тренировок, где бы ему приходилось ловить что-то выброшенное из окна у него не было.
Нас к этому не готовили. У нас нет тренировок, на которых мы швыряем вещи с балкона.
На данный момент известно, что пожар удалось потушить без жертв. Все жители 25 квартир горящего дома, в том числе и отец ребенка, спасены. Кроме того отмечается, что пожарными были спасены из горящего дома еще и две кошки.
Газета.Ru: последние новости
В Иркутской области возникли 17 лесных пожаров за сутки В Приморье за одну ночь сгорели шесть иномарок В Австралии эвакуировали общежитие из-за дуриана
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию обвинили в еще одном отравлении403
Садальский прилюдно унизил Галкина32
На Украине захотели лишить русских работы203
«Россия должна отдать мост»337
Россиян избавят от налога на недвижимость126
Видео
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
00:35
Россию обвинили в еще одном отравлении
Европа В мире
02:26
Как живет покинувший Россию Караченцов
Шоу-бизнес
07:30
«Газпром» стал ближе к Турции
Компании Ближний Восток
03:17
Наталью Селезневу срочно прооперировали
Шоу-бизнес Другое
01:29
Садальский прилюдно унизил Галкина
Шоу-бизнес
00:28
«Украина не решит проблемы Донбасса миром»
Украина В мире
01:46
Стало известно о доходах Аксенова
Политика
Опубликовано видео удара по военной базе в Сирии
Армия Ближний Восток
00:28
Трамп проиграл «схватку» с зонтом
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение