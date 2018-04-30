Под Липецком сгорели склады и крыша мясоперерабатывающего комплекса

"В результате загорания огнем повреждены складские помещения и кровля на площади 2 тыс. кв. м в селе Казинка Грязнинского района. Есть пострадавший. Причина пожара устанавливается", — сказали там.

Как пояснил ТАСС дежурный диспетчер МЧС, спасатели боролись с огнем более 10 часов. «Сообщение о возгорании поступило еще вчера вечером. На данный момент пожар ликвидирован», — уточнил дежурный.