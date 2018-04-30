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Под Липецком сгорели склады и крыша мясоперерабатывающего комплекса
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Под Липецком сгорели склады и крыша мясоперерабатывающего комплекса 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 30 апреля. Складские помещения и крыша мясоперерабатывающего комплекса «Чернышевой» на площади 2 тыс. квадратных метров сгорели в селе Казинка Липецкой области. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
"В результате загорания огнем повреждены складские помещения и кровля на площади 2 тыс. кв. м в селе Казинка Грязнинского района. Есть пострадавший. Причина пожара устанавливается", — сказали там.
Как пояснил ТАСС дежурный диспетчер МЧС, спасатели боролись с огнем более 10 часов. «Сообщение о возгорании поступило еще вчера вечером. На данный момент пожар ликвидирован», — уточнил дежурный.
ТАСС: последние новости
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