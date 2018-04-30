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Зал ожидания установят на причале села Перегребное
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Зал ожидания установят на причале села Перегребное 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
На причале села Перегребное Октябрьского района в конце мая установят здание для ожидания пассажиров. Здание площадью около 72 кв. метра и стоимостью около 2х миллионов рублей будет использоваться в период навигации.
Как сообщает UgraNow, внутри помещения будет располагаться комната шкипера, 3 санузла, предполагается буфетное обслуживание.
Кроме того, будут проведены работы по благоустройству прилегающих к зданию территорий: обустроены пешеходные тротуары и установлена металлическая лестница для спуска к дебаркадеру.
Напомним, что в правительство Югры выделят из резервного фонда Правительства Югры выделят более 108 миллионов рублей на благоустройство территорий.
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