На Самарцева из-за неисправной электропроводки сгорели «Жигули»

Накануне, 29 апреля у частного дома по улице Самарцева загорелась легковая машина. Очевидцы вызвали МЧС и начали строить догадки, пострадал ли владелец машины из-за начавшегося пожара. Огонь из-за сильного ветра мог перекинуться на рядом стоящие частные дома. Но прибывшие на место спасатели успели быстро затушить пламя.

Немало зевак сбежалось посмотреть, что произошло: густой черный дым был виден даже за пару кварталов отсюда

— Вызов нам поступил в 18:15, меньше, чем через 10 минут наши сотрудники были уже на месте. ВАЗ 2104 повреждён по всей площади, восстановлению не подлежит. В 18:28 пожар был полностью ликвидирован, спасён от возможного возгорания частный одноэтажный дом, рядом с которым была припаркована машина. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки, — рассказал 72.ru руководитель пресс-службы областного МЧС Сергей Юсько

Хозяина не было в салоне машины во время пожара. Из-за возгорания никто не пострадал

Чуть больше месяца назад в местном гаражном кооперативе по той же причине воспламенилась Toyota. К моменту прибытия пожарных, огонь уже успел распространиться по всему салону иномарки. Неделей ранее во дворе на Елизарова сгорела BMW, виной чему была всё та же неисправная электропроводка.