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Кемеровские мошенники хотят заработать на погибших в «Зимней вишне»
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Кемеровские мошенники хотят заработать на погибших в «Зимней вишне» 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Газета Кемерова
В городе Кемерово объявились мошенники, которые собирают деньги якобы на строительство храма на месте сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня». Кемеровская епархия обратилась по этому поводу в правоохранительные органы, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу митрополии.
В последние несколько дней в социальных сетях распространяется объявление от лица митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха о сборе средств на строительство храма на месте сгоревшего ТРЦ. Однако Кемеровская епархия официально заявила, что не ведет никаких сборов на строительство храма на месте трагедии и никому не делегировала таких прав. Более того, отметили в пресс-службе, на сегодняшний день в Кузбассе не принято окончательного решения о том, что будет построено после сноса здания торгового комплекса.
Представители епархии просят жителей области не поддаваться на провокации и опасаться мошенников, пытающихся заработать на священной памяти погибших в пожаре.
Ранее в Кемерово был организован опрос общественного мнения на тему о том, что должно быть на месте сгоревшего торгового центра. В голосовании уже приняли участие около 400 тысяч человек. Большая их часть высказалась за создание памятного сквера. В Кузбассе уже установили мемориальный камень в память о 60 погибших при пожаре.
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