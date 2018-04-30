Кемеровские мошенники хотят заработать на погибших в «Зимней вишне»

В последние несколько дней в социальных сетях распространяется объявление от лица митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха о сборе средств на строительство храма на месте сгоревшего ТРЦ. Однако Кемеровская епархия официально заявила, что не ведет никаких сборов на строительство храма на месте трагедии и никому не делегировала таких прав. Более того, отметили в пресс-службе, на сегодняшний день в Кузбассе не принято окончательного решения о том, что будет построено после сноса здания торгового комплекса.

Представители епархии просят жителей области не поддаваться на провокации и опасаться мошенников, пытающихся заработать на священной памяти погибших в пожаре.

Ранее в Кемерово был организован опрос общественного мнения на тему о том, что должно быть на месте сгоревшего торгового центра. В голосовании уже приняли участие около 400 тысяч человек. Большая их часть высказалась за создание памятного сквера. В Кузбассе уже установили мемориальный камень в память о 60 погибших при пожаре.