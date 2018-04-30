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Над правым берегом поднялся столб белого дыма
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Над правым берегом поднялся столб белого дыма 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Днём 30 апреля в Первомайском районе Новосибирска загорелась трава — площадь возгорания составила 800 квадратных метров.
Фотографию дыма от пожара в редакцию НГС прислал читатель около 14:20. «Что-то очень сильно горит за Бугринским мостом», — сообщил автор фотографии.
В ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что пожарных вызвали по адресу Бердское шоссе, 2/2.
«Пожарные выехали в 13:50 на место. Горит трава на площади 800 квадратных метров. Пожарные еще работают на месте, задействована одна автоцистерна. Локализации пожара ещё не было», — пояснили в пресс-службе ведомства.
На прошлой неделе спасатели МЧС ввели запрет на разведение костров в лесах — запрет распространяется на 15 районов Новосибирской области, наказали 108 человек за поджог травы.
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