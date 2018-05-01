Ещё
Над аэропортом Толмачёво заметили дым
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Над аэропортом Толмачёво заметили дым 

ngs.ru 49 минут назад
Фото: ngs.ru
Читатели НГС сообщили о дыме над аэропортом Толмачёво. Подтвердили это и в самом Толмачёво, объяснив, что трава загорелась во время отпугивания птиц.
«При проведении орнитологических мероприятий — отпугивания птиц со взлётно-посадочной полосы, произошло небольшое возгорание сухой травы. Мероприятие проводились под контролем пожарной службы и практически сразу же было локализовано и потушено. На безопасность полётов и работу аэропорта это не оказало никакого влияния», — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь АО «Аэропорт Толмачёво» Ирина Шавшина и добавила, что небо над аэропортом чистое.
В связи с большим количеством мест возгорания сухой травы, как ранее уточнили в МЧС, в Новосибирской области введён особый противопожарный режим: запрещено использование открытого огня и разведение костров.
ngs.ru: последние новости
Трассу под Новосибирском заволокло дымом от горящей травы На площади Маркса загорелся дом: из окна вырывается пламя Новосибирцам запретили жечь костры в лесах
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бомжует под мостом: Джеки Чан выгнал дочь-лесбиянку122
«Мы сделали это за русских»47
США испугались Европы в торговой войне30
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе21
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной21
Видео
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
00:34
Вертолёт напрокат: морпехи США получат российские Ми-17 и Ми-24
Армия Войска
00:38
В Бразилии рухнул горящий небоскреб
Происшествия
00:47
США «с уважением» сняли флаг России
Политика Статьи
02:14
Аронова и Гришаева сцепились у Малахова
Шоу-бизнес
00:47
Жители Еревана вновь вышли на улицы
В мире Кавказ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение