Над аэропортом Толмачёво заметили дым

Читатели НГС сообщили о дыме над аэропортом Толмачёво . Подтвердили это и в самом Толмачёво, объяснив, что трава загорелась во время отпугивания птиц.

«При проведении орнитологических мероприятий — отпугивания птиц со взлётно-посадочной полосы, произошло небольшое возгорание сухой травы. Мероприятие проводились под контролем пожарной службы и практически сразу же было локализовано и потушено. На безопасность полётов и работу аэропорта это не оказало никакого влияния», — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь АО «Аэропорт Толмачёво» Ирина Шавшина и добавила, что небо над аэропортом чистое.