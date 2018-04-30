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Разведение костров может обойтись вологжанам в 4 тысячи рублей
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Разведение костров может обойтись вологжанам в 4 тысячи рублей 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
В майские выходные традиционно многие вологжане отправились за город. Однако спасатели напоминают — во время отдыха важно быть предельно внимательными при обращении с огнем. Сейчас в Вологодской области действует особый противопожарный режим.
До 20 мая запрещено посещать торфяники, жечь сухую траву, разводить костры на дачах и других места отдыха на природе. Как поясняют огнеборцы, ограничения связаны с тем, что вовремя не потушенный костер может стать причиной серьезного пожара. За нарушение и несоблюдение требований штраф может составить от 2 до 4 тысяч рублей для граждан, для должностных лиц — от 15 до 30 тысяч рублей, юридических — от 200 до 400 тысяч рублей.
Пожароопасный сезон в регионе действует с весны до конца осени. Особый противопожарный режим зависит от погодных условий, и каждый год устанавливается индивидуально.
Сообщить о фактах возгорания в лесах и на прилегающих территориях можно по телефону: «01», «101» или «112».
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