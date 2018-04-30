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Глеб Никитин поздравил пожарных с профессиональным праздником
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Глеб Никитин поздравил пожарных с профессиональным праздником 

Нижегородская правда 43 минуты назад
Фото: Нижегородская правда
Глеб Никитин поздравил пожарных с профессиональным праздникомУважаемые сотрудники и ветераны пожарной охраны! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Огонь издревле был спутником человека, его другом и помощником, но все мы знаем, какой страшной становится стихия, вырвавшись из-под контроля. Борьба с пожарами требует огромной отваги и мужества. От скорости и качества вашей работы зависит самое важное — человеческие жизни. Высшая доблесть — рисковать собой, спасая других.
Всегда быть начеку, готовыми ехать на вызов, в доли секунды решать сложнейшие задачи — все это профессия пожарного.
За каждым успешно выполненным заданием стоят месяцы и годы напряженных тренировок, это ежедневный труд над собой.
В этот день мы вспоминаем тех, кто погиб на боевом посту, сражаясь с огнём и помогая людям. Вечная память героям!
Спасибо семьям пожарных, поддерживающих их на выбранном профессиональном пути. Желаю вам счастья и спокойствия! Самим сотрудникам пожарной охраны желаю успехов по службе, мужества и здоровья!
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