Основной владелец «Зимней вишни» готов передать здание муниципалитету

Мэр города Кемерово Илья Середюк сообщил, что основной собственник ТЦ «Зимняя вишня», где 25 марта произошел пожар, принял решение отдать свою часть здания в собственность муниципалитета, передает НСН.

"Собственников у здания около 40, но основной — «Кемеровский кондитерский комбинат» — уже дал согласие на отказ от него в пользу муниципалитета, он готов оплатить и снос здания в целом, и создание на его месте того, что хотели бы видеть кемеровчане", — заявил Середюк.

Вопросы с другими собственниками здания пока в процессе решения. Мэр Кемерово рассказал, что территория, где сейчас находится ТЦ, может быть признана рекреационной. Работы в здании должны быть завершены уже в течение недели, тогда власти города смогут приступить к работе с ним.

Напомним, что трагедия в «Зимней вишне» унесла жизни 60 человек, среди них 41 ребенок.