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Основной владелец «Зимней вишни» готов передать здание муниципалитету
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Основной владелец «Зимней вишни» готов передать здание муниципалитету 

Газета.Ru 48 минут назад
Фото: СибДепо
Мэр города Кемерово Илья Середюк сообщил, что основной собственник ТЦ «Зимняя вишня», где 25 марта произошел пожар, принял решение отдать свою часть здания в собственность муниципалитета, передает НСН.
"Собственников у здания около 40, но основной — «Кемеровский кондитерский комбинат» — уже дал согласие на отказ от него в пользу муниципалитета, он готов оплатить и снос здания в целом, и создание на его месте того, что хотели бы видеть кемеровчане", — заявил Середюк.
Вопросы с другими собственниками здания пока в процессе решения. Мэр Кемерово рассказал, что территория, где сейчас находится ТЦ, может быть признана рекреационной. Работы в здании должны быть завершены уже в течение недели, тогда власти города смогут приступить к работе с ним.
Напомним, что трагедия в «Зимней вишне» унесла жизни 60 человек, среди них 41 ребенок.
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