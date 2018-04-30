В Краснодаре ярко и зрелищно отметили День пожарной охраны России

Большой праздник устроили для краснодарцев сотрудники пожарной охраны. На Театральной площади 30 апреля с трех часов все желающие могли с пользой и весело провести первый выходной в череде длинных майских праздников.

В День пожарной охраны России , здесь состоялась выставка современной техники, используемой для пожаротушения, а также целый ряд мероприятий.

Все гости мероприятия могли посидеть в самых настоящих спецавтомобилях, и таких желающих — особенно среди детворы — было немало. Впрочем, для самых маленьких приготовили мини-пожарный автомобиль, на котором можно было посидеть, облачившись в форму огнеборца, а затем поиграть с аниматорами в самые разнообразные игры. И, конечно, сфотографироваться с любимыми героями.

Те представители юного поколения, кто всерьез подумывает идти в пожарную охрану, смогли тут же потренироваться — попадая по мишеням из самых настоящих пожарных «кишок». Краткий курс оказания первой помощи проходили тут же — на одном из стендов специалисты учили ребят и взрослых делать искусственное дыхание на манекенах и оказывать первую помощь при ожогах.

Гостей праздника развлекали песнями и танцами, конкурсами и соревнованиями. Кульминацией праздника стали показательные выступления. На импровизированной площадке настоящие спецы сначала тушили возгорание автомобиля «Волга» — спасая пострадавшего, им пришлось разрезать машину буквально на кусочки. А затем бороться с дымовой завесой и ликвидировать газовую атаку.