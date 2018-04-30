В Хабаровском крае в лесу нашли останки двух тигрят

ХАБАРОВСК , 30 апр — РИА Новости . Жители поселка Среднехорский в Хабаровском крае нашли в лесу двух мертвых тигрят, останки которых отправлены на экспертизу, сообщил РИА Новости директор дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев "Сборщики черемши в воскресенье обнаружили в окрестностях поселка Среднехорский останки тигрят. Они сообщили нам и в минприроды Хабаровского края. В понедельник утром на место прибыла группа в составе наших специалистов, полицейских, сотрудников министерства. Останки тигрят направлены на экспертизу в Уссурийск ", — сказал Арамилев. Он отметил, что тигрята, предположительно, погибли от трех до шести месяцев назад. Полиция начала проверку.