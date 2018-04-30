Ещё
Возгорание ликвидировали в дачном доме в СНТ Подольска
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Возгорание ликвидировали в дачном доме в СНТ Подольска 

РИАМО 1 час назад
Сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в дачном доме СНТ «Связист» подмосковного Подольска, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.
«В оперативно-дежурную смену 29 апреля 2018 года в 16:53 поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: городской округ Подольск, поселок Романцево, СНТ «Связист». В 19:24 сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание», — говорится в сообщении.
В тушении пожара в дачном доме принимали участие три единицы техники и 11 человек.
РИАМО: последние новости
Ручную гранату обнаружили в поселке Солнечногорского района В Москве начал работу новый универсам торговой сети «Пятерочка» Глава Истры призвал жителей округа оперативно сообщать о пале травы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прибалтика «преградила» путь войскам НАТО80
Россию обвинили в еще одном отравлении113
«Россия должна отдать мост»261
Россиян избавят от налога на недвижимость79
Израиль «проигнорировал» удар по Сирии306
Видео
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
00:35
Россию обвинили в еще одном отравлении
Европа В мире
01:46
Стало известно о доходах Аксенова
Политика Личный счет
Опубликовано видео удара по военной базе в Сирии
Армия Ближний Восток
00:28
Трамп проиграл «схватку» с зонтом
В мире
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
00:20
Утка с утятами перешла оживленную улицу
Общество
00:45
Огромная надувная утка «сбежала» с мероприятия
В мире
01:46
Минобороны показало эпичное видео учений
Армия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение