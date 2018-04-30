Возгорание ликвидировали в дачном доме в СНТ Подольска

Сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в дачном доме СНТ «Связист» подмосковного Подольска , сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену 29 апреля 2018 года в 16:53 поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: городской округ Подольск, поселок Романцево, СНТ «Связист». В 19:24 сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание», — говорится в сообщении.

В тушении пожара в дачном доме принимали участие три единицы техники и 11 человек.