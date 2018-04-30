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В Можге из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации
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В Можге из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Можга. Удмуртия. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Можге из-за паводка. Как сообщает пресс-служба администрации города, к такому решению пришли накануне, 29 апреля.
Поздно вечером в воскресенье в городской администрации прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
По данным регионального управления МЧС, в Можге вода подтопила 20 придомовых территорий на улицах Дубительская и Пионерская.
На данный момент в можгинском Доме детского творчества подготовлен пункт временного размещения. Он находится по адресу: улица Ленина,12.
Кроме того, открыты три горячие линии: 8 (34139) 3-02-56, 8 (34139) 3-23-13, 8 (34139) 3-29-01. Работают мобильные группы для оказания помощи жителям, оказавшимся в зоне подтопления.
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