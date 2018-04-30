МЧС выступает за ужесточение ответственности после масштабных лесных пожаров 

Глава МЧС Владимир Пучков заявил о необходимости ужесточить наказание за нарушение правил пожарной безопасности.
Слова министра приводит РИА «Новости». Пучков сделал такое заявление на фоне масштабных лесных пожаров на Дальнем Востоке: «Штрафы надо увеличить для тех лиц, действия которых приводят к тяжелым последствиям. Мы будем готовить изменения в нормативно-правовые акты».
Пучков отметил, что такие нарушение причиняют страдания тысячам россиян. Министр уверен в правильности ужесточения наказания для хулиганов, сжигающих сухую растительность в лесах.
Инициативу министра поддержал губернатор Амурской области Александр Козлов. По мнению главы сильно пострадавшего от лесных пожаров региона, штрафные санкции в отношении поджигателей должны быть равны затратам на тушение пожара.