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МЧС выступает за ужесточение ответственности после масштабных лесных пожаров
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МЧС выступает за ужесточение ответственности после масштабных лесных пожаров 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Глава МЧС Владимир Пучков заявил о необходимости ужесточить наказание за нарушение правил пожарной безопасности.
Слова министра приводит РИА «Новости». Пучков сделал такое заявление на фоне масштабных лесных пожаров на Дальнем Востоке: «Штрафы надо увеличить для тех лиц, действия которых приводят к тяжелым последствиям. Мы будем готовить изменения в нормативно-правовые акты».
Пучков отметил, что такие нарушение причиняют страдания тысячам россиян. Министр уверен в правильности ужесточения наказания для хулиганов, сжигающих сухую растительность в лесах.
Инициативу министра поддержал губернатор Амурской области Александр Козлов. По мнению главы сильно пострадавшего от лесных пожаров региона, штрафные санкции в отношении поджигателей должны быть равны затратам на тушение пожара.
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